アメリカの首都・ワシントンにあるホワイトハウス近くで州兵が銃撃された事件で、逮捕されたアフガニスタン国籍の容疑者は4000km以上離れた自宅のある西部ワシントン州から車で移動し、犯行に及んでいたことがわかりました。この事件は26日、首都ワシントンのホワイトハウス近くの路上でパトロール中の州兵2人が銃撃されたもので、ウェストバージニア州から派遣された20歳と24歳の州兵2人はいずれも重体となっています。その後の捜