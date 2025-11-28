[11.27 ELリーグフェーズ フェイエノールト 1-3 セルティック]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は27日、リーグフェーズ第5節を行い、セルティック(スコットランド)がフェイエノールト(オランダ)を3-1で破った。前半11分、フェイエノールトはFW上田綺世が先制点を奪ったが、セルティックはMF旗手怜央の1ゴール1アシストで前半のうちに逆転。後半にFW前田大然のアシストでさらに1点を重ね、今季のELで2勝目を収めた。日本人4選手が先発