【ELリーグフェーズ第5節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 1-3(前半1-2)セルティック<得点者>[フ]上田綺世(11分)[セ]ヤン・ヒョンジュン(30分)、旗手怜央(43分)、ベンジャミン・ニグレン(82分)<警告>[フ]ウサマ・タルガリン(56分)[セ]旗手怜央(39分)、アルネ・エンゲルス(78分)、カラム・マクレガー(86分)観衆:31,582人└上田綺世が先制弾も…旗手怜央は逆転1G1A!前田大然もアシスト!日本人4人先発