俳優のムロツヨシ（49）と佐藤二朗（56）が27日、都内で行われたダブル主演映画「新解釈・幕末伝」（監督福田雄一、12月19日公開）の完成披露試写会で舞台あいさつした。史実をベースにした喜劇で、ムロが坂本龍馬、佐藤が西郷隆盛を演じる。イベントでは主題歌を歌う福山雅治（56）からのビデオメッセージが放映。ムロはNHK大河ドラマ「龍馬伝」で今作での自身と同じ坂本龍馬を演じた福山に対し「彼がこの主題歌を引き受けて