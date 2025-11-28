演歌歌手の天童よしみ（71）が27日、東京国際フォーラムで特別公演「昭和100年記念・100曲コンサート」を開催した。5000人を前に、6時間かけて1公演あたりの自身最大歌唱数の100曲を披露。持ち歌のみならず、「愛燦燦」「上を向いて歩こう」など昭和の歌謡史を振り返るような構成。終演後には「声にツヤが出てきました。まだ歌えそうです」とニッコリ。ゲストに泉ピン子（78）や笑福亭鶴瓶（73）ら計6組が駆けつけた。