「ニューエラ（New Era®）」が、東京・京成立石にあるもつ焼・もつ煮の名店「宇ち多゛（うちだ）」との初となるコラボレーションアイテムを12月3日に発売する。ニューエラ新宿、銀座、渋谷、原宿、千葉と、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】昭和21年創業の宇ち多゛は、「せんべろ文化」の発信地として知られる立石を象徴する老舗で、開店前から行列ができることも多い。今回のコラボでは、独特の緊張