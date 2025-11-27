植田みずきが手掛ける「エンフォルド（ENFÖLD）」が、陶芸家のスズキヨウコが制作したホリデーシーズン限定の陶器コレクションとコラボレーションアパレルを12月3日に発売する。エンフォルド丸の内店や東京ミッドタウン店、伊勢丹新宿店、阪急うめだ店などの取り扱い店舗および公式オンラインストアで取り扱う。なお、販売期間は12月31日23時59分まで。【画像をもっと見る】今回のコラボは、ホリデーシーズンにふさわしい