サムスンが次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」で、長らく据え置きだった5000mAhのバッテリー容量を5200mAhに増量するという情報が飛び交っています。 ↑バッテリー増量は大歓迎（画像提供／JCM - stock.adobe.com）。 中国のWeiboを拠点とするリーカー・刹那数码（Instant Digital）氏によれば、Galaxy S26 Ultraは5200mAhバッテリーを搭載するとのこと。サムスンは2020年発売のGalaxy S20 Ultra以来、5000mAh