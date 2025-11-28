フジテレビは28日、“結成16年以上”の漫才師たちによる漫才賞レースの第4回大会「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」を開催すると発表した。12月1日からエントリー受付を開始し、来年5月に「グランプリファイナル」を全国ネット・ゴールデンタイムで生放送する。実力や才能はあっても賞レースに出られないため、ブレークのきっかけが見出せない…そんな漫才師たちに“セカンドチャンス”をつかんでほしいという願いを込め