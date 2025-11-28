元卓球日本代表の石川佳純が、2026年2月6日開幕するミラノ・コルティナ2026オリンピックのフジテレビ系中継でスペシャルキャスターを務めることが発表された。ロンドン、リオデジャネイロ、東京と3大会連続でメダルを獲得した石川が、冬季大会では初めて、連日現地から選手たちの勇姿を伝える。【写真】美しすぎる浴衣姿も！石川佳純のかわいいインスタをチェックパリ2024オリンピックに続き、スペシャルキャスターを務める