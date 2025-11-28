巨人は27日、来季の1軍打撃コーチに球団OBの李承菀（イ・スンヨプ）氏（49）が就任すると発表した。現役時代に日韓通算626本塁打のアジアの大砲。巨人に06年から5年間在籍した左の強打者は、今秋のキャンプで臨時コーチを務めていた。最終日に巨人時代の同僚で親交の深い阿部監督から「選手に寄り添って指導していただいた。やっぱり1年間いてほしいと、僕から正式にオファーは出してます」と打診されていた。来季の