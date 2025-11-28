【どの枠が有利か】東京芝2400メートルはダービーと同じ舞台。スピード、スタミナなど総合力が問われる。スタート地点は正面スタンド前。4回、コーナーを回るので経済コースを立ち回れる内枠が圧倒的に有利だ。過去10年で2桁馬番は【1・3・3・67】に対して、1桁馬番は【9・8・6・67】と歴然の差。中でも1番が【3・2・1・4】、2番が【3・1・1・5】と好成績を残している。内枠に入った馬は評価を上げたい。