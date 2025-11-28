近年のジャパンCは圧倒的に内枠が有利だ。過去10年の勝ち馬のうち9頭は1〜3枠から出ている。中でも5勝の1枠は単勝回収率も133％の黒字収支をマークしている。一方、4〜8枠で勝利したのは7枠15番だった15年ショウナンパンドラのみ、9年連続で1〜3枠からしか勝ち馬は出ていない。特に8枠はジェンティルドンナとオルフェーヴルが8枠ワンツーを飾った12年以降、連対なしと苦戦している。