三菱は、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、コンセプトカー「エレバンスコンセプト」を公開しました。 先進的なデザインと独自の電動技術が詰め込まれたこのモデルは、SNSでも注目を集めています。 では、このコンセプトカーはSNSでどのように受け止められたのでしょうか。 先進性や斬新な観音開きドアはSNSでも好評！ エレバンス