ヤクルトの球団納会が都内で行われ、池山新監督やメジャー移籍を目指す村上らが参加した。村上は壇上で「またゼロからのスタートだと思う。皆さんの思いを背負ってプレーしたい。頑張ります」と決意を口にした。看板選手がいなくなる一方で、活動休止中の球団マスコット・つば九郎が来季から活動を再開する。指揮官は「彼が戻ってくる。一番人気だったので、それを超える人気選手をつくれるように」と新たなスターの育成を約