オリックスが２７日、太田椋内野手（２４）の背番号を「３１」から「１」に変更することを発表した。この日、大阪市内で取材に応じた太田は１桁の背番号となり「全ての部分において、キャリアハイを」と来シーズンへの意気込みを示した。自ら希望した。「（１番を）つけたいと（球団へ）言わせてもらった」。プロ７年目の今季は自己最多１１３試合で打率・２８３、１０本塁打、５２打点。本塁打＆打点はキャリアハイで、自信を