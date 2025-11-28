「第45回ジャパンカップ」（30日、芝2400メートル）の枠順が27日、確定した。今年の欧州年度代表馬カランダガンが東京芝コースで木曜追い。大きく先行する帯同馬を目標に雄大な脚さばきで差を詰め、万全の状態を印象づけた。枠番もグラファール師が望む「1桁馬番」の8番に決まった。05年アルカセット以来となる20年ぶり外国馬Vに向けて、追い風が吹いてきた。ロンジンワールドベストレースホースランキング1位の“世界最強馬”