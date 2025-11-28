「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内で開催された。楽天の辰己涼介外野手（２８）が、ド派手衣装を封印しても劇場を開演。テーマは「奇跡」という中、クリムゾンレッドの楽天カラーを使ったシックな装いで笑わせた。「辰己が普通で来るっていうのは奇跡に近いことなので」。５年連続５度目のゴールデングラブ賞の表彰式だ。昨年は顔や髪まで金一色に染めた特殊メークで登場しただけに、周囲の期待は別