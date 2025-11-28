巨人・甲斐拓也捕手が２７日、９０００万増の年俸３億円で５年契約の２年目の契約を更改した。（金額は推定）移籍１年目の今季は右手中手骨骨折もあり、６８試合出場で打率・２６０、４本塁打、２０打点と不本意な成績。「当然、納得いくものではない。ただ、まだまだ自分はできると思っている」と岸田らとの競争を勝ち抜き、再び正捕手の座を奪うと誓った。