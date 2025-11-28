巨人は２７日、ＯＢのイ・スンヨプ氏（４９）が来季の１軍打撃コーチに就任すると発表した。来季の打撃部門はゼラス・ウィーラー打撃コーチ（３８）と２人体制で攻撃陣の強化を図っていくことになる。イ・スンヨプ氏は日本でロッテ、巨人などでプレーするなど日韓通算６２６本塁打を記録。今年の巨人の秋季キャンプに臨時コーチとして参加し、熱心な指導ぶりにキャンプ最終日には阿部監督が「１年間いてほしいと僕の方から正式