卓球女子で五輪３大会連続メダルを獲得した石川佳純さん（３２）が、来年２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪のフジテレビ系中継スペシャルキャスターを務めることが２７日、わかった。２４年のパリ五輪に続き、２季連続での大役となる。「すごく光栄ですし、とても楽しみです」と目を輝かせた。数々の大舞台を経験してきた石川さんにとっても、冬季五輪は初めての経験。冬の祭典について「夏とは違った雰囲気で、ダイナミッ