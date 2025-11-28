ママ友関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、ママ友にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、ママ友に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 ルール無視でも許される保育園のボスママにモヤモヤ @ママリ ボスママってどこにもいますか😂 保育園思いっきり20分も遅刻してんのに