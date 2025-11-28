セイウンハーデスは栗東組で唯一の木曜追い。坂路単走で馬なりのまま4F53秒8〜1F12秒3をマークした。橋口師は「変わりなく来ています。先週の動きも凄く良かったし、勝ったエプソムCと遜色ないぐらいの感じ」と仕上がりに太鼓判を押す。前走の天皇賞・秋は0秒4差の7着に奮闘。「いい脚だったし、展開の助けがあれば。あとは距離ですね」とポイントを挙げた。