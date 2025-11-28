天皇賞・秋に続くG1連勝を狙うマスカレードボールは外めの15番に決まった。岡田助手は「もう少し内が良かったけど、人気馬を見ながら行けるので悪くはない」と余裕の表情。レースに向けては「返し馬からゲートを切るまでが大事。枠より自分との兼ね合い」と気を引き締めた。