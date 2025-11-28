阪神・桐敷拓馬投手（２６）が２７日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３００万減の８５００万円でサイン。来季へ向けて球団史上６人目となる通算１００ホールドに意欲を示した。（金額は推定）最優秀中継ぎのタイトルに輝いた昨季と比べると、今季は数字を落とす結果となり「登板数、防御率、ホールド数だったりとか、去年から下がってるので、そこが一番悔しいシーズン。調子の波とか、良しあしの波の幅が大きか