阪神・藤川球児監督（４５）が２７日、大阪市内で開催された球団納会に出席。厳しい言葉も交えながら春季キャンプまでのレベルアップを求めた。以下、藤川監督との主な一問一答。◇◇−球団納会のあいさつで、慣れるなと何度も繰り返した。「佐藤は泥まみれになって（昨年）１１月のキャンプを没頭してやったところから、（ＭＶＰの）タキシードまでいっていますから。グラウンド上はウソをつかないですから、そうい