Ｊ１首位の鹿島は２７日、茨城県鹿嶋市内で東京Ｖ戦（３０日・味スタ）に向け、非公開で練習を行った。２位・柏とは勝ち点差１。２０１６年以来９季ぶりのリーグ制覇は目の前だ。取材に応じたＭＦ知念慶（３０）は「これから鹿島の時代にしていくために、絶対に取らないといけない」と覚悟をにじませた。日本代表活動などによる３週間の中断期間は、練習試合を実施して課題修正に取り組んできた。鹿島が東京Ｖに勝利し、柏が新