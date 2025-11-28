巨人の１１選手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨んだ。捕手陣では小林誠司（３６）、甲斐拓也（３３）、大城卓三（３２）、山瀬慎之助（２４）の４選手がそれぞれサインし、来季に向けて意気込みを示した。１１月の強化試合で侍ジャパンにも選出された岸田行倫捕手（２９）を筆頭に、レギュラーを巡って火花を散らす“捕手戦国時代”の到来だ。気持ちを切り替え、山瀬が一気の突き上げを狙う。２度目の契約更改に臨み