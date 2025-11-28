阪神・中野が2年ぶり2度目の受賞の要因は「フライにあり」と自己分析した。向こう向きで捕球する高度な技を何度も披露したシーズンを振り返り「ゴロのファインプレーというよりは、フライの方が多かったかなと自分の中では思っている」と語った。さらに「甲子園の浜風で戻されて届いたのも何個かある。風に助けられたが風が頭に入っていいプレーができた」と言及した。2年連続を目指し、来季もフライキャッチの鬼になる。