阪神からドラフト1位指名された立石正広内野手（22＝創価大）が27日、地元・山口県防府市役所を表敬訪問した。母校・高川学園では合同の記者会見に臨み、決意新た。同県では巨人戦のテレビ放映が多いことから、県民に勇姿を届けるためにも3月27日の巨人との開幕戦（東京ドーム）で活躍することを誓った。生え抜きのドラフト1位野手5人が先発すれば球団史上初。夢のオーダーを実現させる。地元のプチフィーバーを目の当たりにし