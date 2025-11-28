大阪市内で阪神タイガースの球団納会が行われ、藤川監督が厳しいメッセージを発した。選手、首脳陣、スタッフ、フロント、球団職員が集まった1シーズンを締めくくる行事のあいさつで「自分たちで新しく変わること。2月に会ったときに私はわかります。私の目はごまかせません」とオフの猛練習を訴えた。取材では「今シーズン、伸びることができたのか。自分で問うてやらなければいけない。できる選手を使うのみ」と連覇に向けて