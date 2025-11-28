阪神・桐敷は登板数、ホールド数、防御率がいずれも昨年を下回る“トリプルダウン”により、300万円減の8500万円でサインした。最優秀中継ぎに輝いた24年のような力を発揮できず「一番悔しいシーズン。抹消もあって、シーズンを通して戦力になれなかった。調子の波が大きかった」と振り返った。来季はあと33としている通算100ホールドが最低限のノルマ。球団では過去5人が達成している節目の数字へ「1ホールドごとの積み重ねの