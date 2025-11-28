阪神・坂本は守備を買われて入ったプロの世界で、守備で表彰をされ、喜びもひとしおだった。「守る方でこの世界でやっていくんだという思いで始まった。その賞をいただけるのは僕にとって凄く大きなこと」巧みなキャッチングと頭脳的なインサイドワークで投手から厚い信頼を得てのゴールデン・グラブ賞初受賞。日本ハムからトレードで伏見が加わる来季も扇の要を譲らない。