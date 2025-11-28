阪神・村上がゴールデン・グラブ賞の初受賞に「素直にうれしい」と顔をほころばせた。本紙制定の最優秀バッテリー賞、ベストナインと連日の表彰式ラッシュで大阪→東京を2往復。多忙な日々が続くが「しんどいですね。うれしいですけど」と充実感を漂わせた。今季は最多勝、奪三振、勝率の3冠に輝き、23年にはMVP＆新人王も獲得した右腕。「あと、獲ってないの何やろうって考えたら沢村賞だった。狙いたい」。投手として最高の