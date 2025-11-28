ベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。リーグ優勝の阪神は初受賞の佐藤輝明内野手（26）ら9ポジションのうち7人が受賞。04年中日の6人を抜いてセ歴代最多の選出となった。5個目となる黄金のグラブを手にし、近本にはある一つの構想が浮かんだ。昨年、今年の黄金グラブやトロフィー