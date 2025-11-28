去年12 月、新潟県長岡市のコインランドリーの駐車場で、軽自動車の助手席ドアなどを足で蹴ってへこませた疑いで、トラック運転手の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、小千谷市に住むトラック運転手の男(25)です。男は去年12月7日の午後10時ごろ、長岡市のコンランドリーの駐車場で、知人の軽自動車の助手席ドア、後部ドア、前面のナンバープレートの3か所を足で蹴ってへこませた疑い