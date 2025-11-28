新潟市中央区の八千代橋の橋脚で何者かによる落書きが見つかりました。橋を管理する新潟市は警察に被害届を提出しています。 落書きが見つかったのは新潟市中央区にある八千代橋右岸の橋脚です。【記者リポート】「落書きは黄色や赤の塗料で橋脚の壁面に大きく書かれています」市によりますと、11月16日に通行人が赤色の落書きを発見し警察に通報。警察から連絡を受けた市の職員が縦2m・横5mほどの大きさの落書き一つを確認