東京電力・柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は、年内に地元同意が得られた場合、早ければ来年1月にも再稼働ができるとの見解を示しました。 【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「（再稼働容認の）ご発言をいただいたということで、私として非常に厳粛に受け止めているし、我々としてはより一層、安全性、またセキュリティーの向上に努めていかなければならない」花角知事が再稼働を容認する考えを示したことについて、こう受け止め