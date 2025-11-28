サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウドと、パートナーのジョルージナ・ロドリゲスさんが来夏に故郷の協会で結婚式を挙げると話題になっている。英国メディア「デーリー・メール」がポルトガルメディア「ジャーナル・ダ・マデイラ」の報道を引用し伝えたところによると、両者は来年の北中米Ｗ杯を終えた後の夏、Ｃ・ロナウドの故郷・ポルトガルのマデイラ島にあるフンシャル大聖堂でキリス