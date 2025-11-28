Ａぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーだった草間リチャード敬太（２９）がグループ脱退を発表した声明で、約１年前から心の病を発症していたことを明かし、衝撃が走った。声明にあった「一年ほど前」の意味とは――。草間は１０月４日に都内で事件を起こして警視庁に逮捕され、１１月２０日に東京簡裁から罰金１０万円の略式命令を受けた。本人は同日、声明を寄せ、グループからの脱退を発表。「一年ほど前から僕は心の病を患っており―