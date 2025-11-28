巨人の阿部慎之助監督（４６）が２７日、都内で行われた「ニッポン放送ショウアップナイターカンファレンス２０２６」に出席。共演した山崎伊織投手（２７）について「開幕で投げてほしいという希望は持っている」と来季の開幕投手の筆頭候補に指名した。リーグ３位に終わった今季は、優勝した阪神に８勝１７敗と惨敗。２６年の開幕戦で対戦することが決まっていて、今季１１勝とフル回転した右腕に大きな期待を寄せた。山崎は