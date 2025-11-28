巨人・阿部慎之助監督（４６）と山崎伊織投手（２７）が２７日、都内のホテルで開催された「ニッポン放送ショーアップナイターカンファレンス２０２６」にゲスト出演した。阿部監督は来季の打倒阪神を掲げるとともに、山崎に猛虎との開幕戦の開幕投手＆シーズン２５勝を厳命。１４年ぶりの日本一奪回へ強い思いを示した。華やかなトークイベントの中でも、宿敵に独走Ｖを許した悔しさがにじんでいた。今季は優勝争いに絡めず