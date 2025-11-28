セ、パ両リーグの守備の名手を表彰する第５４回「三井ゴールデン・グラブ賞」の授賞式が２７日、都内のホテルで行われた。セ・リーグの遊撃手部門では、巨人の泉口友汰内野手（２６）が初受賞。その後、球団事務所で臨んだ契約更改では３７００万円増の５９００万円（金額は推定）でサイン。打率３割１厘と打撃でも貢献し、球団からは「この結果を続けて」と期待をかけられた。２年連続で打率３割＆ＧＧ賞を達成すれば、球団の遊