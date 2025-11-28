女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの変ぼうに衝撃を受けた。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「おはヨネスケ昨夜は、ジャガーさんが後輩の布川さんと食事をしていて、そこに少し顔を出しました。写真も撮ったた思いきや、保存されていない。（涙）」と報告。その上で「ＪＪと３人、２０２０年１１月です」と５年前の息子との写真をアップ