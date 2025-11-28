「第26回チャンピオンズC」の1週前追いが行われ、4連勝でジャパンダートクラシックを完勝したナルカミ（牡3＝田中博）はWコースでホウオウサムレット（3歳1勝クラス）と併せ馬。2馬身追走から内に併せて併入した。6F81秒6〜1F11秒5をマーク。田中博師は「折り合いもリズムも良かった。まだ精神的には幼く、課題は競馬場の雰囲気で冷静になれるか。良い精神状態で向かえるようにしたい」と語った。