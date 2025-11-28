武蔵野Sで重賞初制覇を飾ったルクソールカフェは坂路馬なり単走で4F59秒0〜1F13秒1をマークした。堀師は「前走後も順調に回復。コンディションは安定しており、カイ食い、健康状態、脚元も良好。能力を出せるように調整していきます」とコメント。なお、鞍上は短期免許で初来日予定のフローレン・ジェルー（39）との新コンビとなる。