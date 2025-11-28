ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心（ひろみ）投手（２７）＝ホンダ＝が２７日、都内のホテルで契約金５５００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ。やや難解な名前について「親しみやすいので『ヒロミ』と呼んでいただけるとありがたいです」とアピールし、同名の郷ひろみの代表曲にちなみ「２億４０００万円稼ぎたい」と笑顔で話した。（金額は推定）「公明正大な心を持った子に」との願いが込められているという自身の名