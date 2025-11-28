オリックス・曽谷が「鉄腕マインド」の習得を掲げた。今オフは九里に弟子入りし、大阪・舞洲で合同自主トレを予定。プロ12年目のタフネス右腕の思考を吸収する。「一番の目的はマインド面。自分の知識や経験では不足している部分と、一人じゃできないことも増えてきた。経験されている方に聞くのが一番いい」今季は7月11日の日本ハム戦で自己最多の8勝目を挙げたのを最後に、以降は7戦白星なし。「（シーズン）後半に上げて