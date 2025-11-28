オリックスは27日、太田椋内野手（24）の背番号を「31」から「1」に変更すると発表した。今季は7年目で初めて規定打席に到達し、リーグ4位の打率・283をマーク。10本塁打、52打点はいずれもキャリアハイだった。「僕が付けたいと思って、こちらから言わせてもらった。自分から言うには、責任とか自覚を持たないといけない」幼少期に憧れていた後藤光尊氏（台湾・富邦監督）のポジションと番号を継承し、「これからも背番号1を