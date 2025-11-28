ゴールデングラブ賞初受賞のオリックス・紅林は壇上で「これまで源田さん、今宮さん時代だったが、これからは紅林の時代をつくっていけるようにしたい」と宣言した。パの遊撃手部門は13年から17年までソフトバンク・今宮、18年から昨年までは西武・源田が受賞。「2年前は（源田に）1票差で負けて、その悔しさをずっと持ってやってきた。ずっと2人の背中を追いかけてきたし、その立場にならないといけない」と決意した。